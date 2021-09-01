Сосед России столкнулся с бессилием перед неконтролируемым ростом цен

Казахстанская экономика столкнулась с неконтролируемым ростом цен. Об этом сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании гражданам, трансляция которого доступна на YouTube.

«Национальный банк и правительство оказались бессильными перед инфляцией, сославшись на мировые тенденции. Подобного рода отговорки высвечивают уязвимость национальной экономики», — сказал глава соседнего с Россией государства. По словам Токаева, основной является возвращение инфляции в коридор 4-6 процентов. По итогам июня она составила 7,9 процента.

Президент страны также поручил с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с 42,5 тысяч тенге (около 100 долларов) до 60 тысяч тенге (141 доллар).

В послании Токаев также заявил, что нужно прекратить притеснение русского языка в Казахстане, несмотря на активную кампанию по внедрению казахского языка во все сферы жизни общества республики.