Токаев пообещал пресекать любые попытки покушения на казахские территории

Президент Казахстана пообещал бороться с любыми попытками покушения на суверенитет страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал бороться с любыми попытками покушения на суверенитет и территориальную целостность республики. Его слова цитирует «Sputnik Казахстан».

По словам политика, хотя жители страны и толерантны к другим культурам и народам, согласно конституции, они являются единой нацией. Любые попытки радикалов изменить этот баланс глава государства потребовал жестко пресекать. «Мы как зеницу ока должны беречь единство народа», — сказал Токаев.

Глава государства отметил, что главный критерий патриотизма для жителей страны — владение казахским языком. Он также подчеркнул, что развитие государственного языка остается «основной стратегией страны». «Каждый гражданин, связывающий свое будущее с нашей страной, должен изучать казахский язык», — добавил президент.

Ранее стало известно, что председатель казахского «Союза ветеранов» (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов — прим. «Ленты.ру») и глава незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев пригрозили смертью нескольким депутатам Государственной Думы России за «посягательство» на территорию Казахстана.

Речь идет о депутатах Владимире Жириновском, Павле Шперове, Вячеславе Никонове и Евгении Федорове. Активисты также обратились к «Офицерам России», назвав ее членов клоунами за жалобы Токаеву из-за ущемления прав русского населения республики.