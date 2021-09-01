Токаев выступил против дискриминации русского языка в Казахстане

Токаев заявил, что нельзя препятствовать использованию русского языка в Казахстане

Нужно прекратить притеснение русского языка в Казахстане, несмотря на активную кампанию по внедрению казахского языка во все сферы жизни общества республики. Об этом на открытии первой сессии Парламента VII созыва заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании народу, трансляция которого доступна на YouTube.

«Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», — сказал он, комментируя действий националистов, в частности Куата Ахметова и проводимые им «языковые патрули». Глава государства выступил против дискриминации русскоязычного населения и призвал уважать права и свободы всех живущих в Казахстане народов.

Казахские националисты начали организовывать так называемые языковые рейды, во время которых они заходят в различные государственные учреждения и магазины, чтобы проверить знание казахского языка.

Людей, говорящих на русском языке, заставляют извиняться на камеру, видеозаписи с участием женщин в основном предпенсионного возраста появляются на различных YouTube-каналах. Ролики сопровождаются оскорблениями со стороны организаторов рейдов. Русскоговорящих сограждан националисты обвиняли в фашизме, несмотря на то что русский язык имеет в Казахстане статус официального.

В августе организатору националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» Куату Ахметову назначили штраф в размере 145 тысяч тенге (25 тысяч рублей). Против блогера было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни, ему также запретили въезд в Россию. Позже стало известно, что Ахметов сбежал от преследования в Грузию.