Российский «Тор» усовершенствуют

Ижевский электромеханический завод «Купол» ведет работы по усовершенствованию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор», сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

По его словам, данный ЗРК «совершенствуется непрерывно с момента своего появления». «Ведутся работы по кардинальному совершенствованию всех основных характеристик изделия — и боевых, и эксплуатационных», — сказал руководитель.

В ноябре 2020 года «Военно-промышленный курьер» перечислил российских «убийц» турецких беспилотников Bayraktar TB2 — ЗРК «Тор-М2КМ» (ближнего действия) и «Бук-М2Э» (средней дальности).

В феврале 2018 года в сети появилось видео испытаний арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ».

Новейшим представителем ЗРК малой дальности семейства «Тор» выступает «Тор-М2». Комплекс включает 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью действия до 12 километров и высотой полета до 10 километров.