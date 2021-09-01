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Российский «Тор» усовершенствуют

Гендиректор «Купола» Фанил Зиятдинов: российский ЗРК «Тор» усовершенствуют
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Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Ижевский электромеханический завод «Купол» ведет работы по усовершенствованию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор», сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

По его словам, данный ЗРК «совершенствуется непрерывно с момента своего появления». «Ведутся работы по кардинальному совершенствованию всех основных характеристик изделия — и боевых, и эксплуатационных», — сказал руководитель.

В ноябре 2020 года «Военно-промышленный курьер» перечислил российских «убийц» турецких беспилотников Bayraktar TB2 — ЗРК «Тор-М2КМ» (ближнего действия) и «Бук-М2Э» (средней дальности).

В феврале 2018 года в сети появилось видео испытаний арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ».

Новейшим представителем ЗРК малой дальности семейства «Тор» выступает «Тор-М2». Комплекс включает 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью действия до 12 километров и высотой полета до 10 километров.

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