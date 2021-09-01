Найден «спусковой крючок» катастрофического изменения климата

Исследователи из Великобритании, Дании и США выяснили, что повышение уровня углекислого газа в атмосфере Земли, приведшее к палеоцен-эоценовому термическому максимуму (ПЭТМ), было вызвано ростом вулканической активности. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

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В двух кернах со дна Северного моря исследователи обнаружили повышенное по отношению к «органическому» углероду содержание ртути в осадочных породах, непосредственно предшествовавших и соответствовавших началу ПЭТМ— катастрофического потепления климата на протяжении нескольких тысяч лет, произошедшего 55 миллионов лет назад, когда Гренландия начала отдаляться от Европы. Масштабные извержения вулканов, подчеркивают исследователи, приводят к выбросу большого количества ртути. Таким образом, она может быть индикатором повышенного вулканизма, который, вероятно, и стал «спусковым крючком», приведшим к началу ПЭТМ.

При этом в породах, соответствующих ранним стадиям ПЭТМ, уровень содержания ртути резко упал — что, по мнению ученых, свидетельствует о том, что высвобождению парниковых газов поспособствовал как минимум еще один резервуар углерода помимо Североатлантической магматической провинции. «Приведший к потеплению вулканизм был, вероятно, обширной интрузией, приведшей к появлению тысяч гидротермальных источников на невиданном сегодня уровне. Вероятным вторничным источником парниковых газов было вызванное вулканизмом таяние вечной мерзлоты и морских газовых гидратов», — предполагает один из исследователей Сев Кендер.

