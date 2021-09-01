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В Турции зафиксировали новый рекорд по смертям от коронавируса

Минздрав Турции: за последние сутки от коронавируса в стране скончались 290 человек
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Фото: Pixabay.com

Турция установила новый рекорд по смертям от COVID-19 за последние месяцы, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным Минздрава, на среду, 1 сентября, за последние сутки количество скончавшихся от коронавируса составило 290 человек. Это самый высокий показатель с 6 мая 2021 года. При этом максимальный прирост зараженных COVID-19 был зафиксирован в стране в апреле 2021 года. К примеру, 16 апреля только за день вирус выявили у 63082 человек. После этого заражаемость коронавирусом падала, а далее стабилизировалась на уровне пяти-семи тысяч человек.

Ранее турецким курортам предрекли преждевременное закрытие из-за нехватки туристов и сложившейся эпидемиологической обстановки. Как считают эксперты портала Turizm Günlüğü, к таким последствиям привело решение властей Англии и Франции внести Турцию в красную зону.

Кроме того, на территории Турции ввели новые ограничения. Жители и гости страны смогут воспользоваться наземным общественным транспортом или внутренними рейсами только при наличии определенных документов.

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