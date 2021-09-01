Опубликованы результаты исследований новой вакцины против ВИЧ

Вакцина компании Johnson & Johnson против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в ходе клинических испытаний в странах Африки южнее Сахары показала эффективность лишь в 25 процентов и не смогла обеспечить достаточную защиту против вируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

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В начавшемся в 2017 году клиническом исследовании принимали участие 2600 женщин из Замбии, Зимбабве, Малави, Мозамбика и ЮАР. Аденовирусная вакцина из четырех доз — двух инъекций аденовирусных векторов и двух бустеров с поверхностными белками вируса — показала эффективность лишь в 25,2 процента. Так, из получивших вакцину заразилась 51 женщина при 63 заразившихся в группе плацебо. При этом эффективной может считаться вакцина, достигшая отметки 50 процентов, отмечают эксперты.

В Johnson & Johnson заявили, что исследование на этом завершилось. При этом начавшееся в 2019 году параллельное исследования на гомосексуалистах и трансгендерах в Европе и Америке продолжится, отметили в компании.

Ранее в научном центре «Вектор» заявили, что созданная его специалистами вакцина «КомбиВИЧвак» оказалась эффективной в выработке антител против смертельно опасного вируса и безопасна для пациентов. Ее клинические испытания продолжатся до конца 2021 года.

