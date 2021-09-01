В МЧС предупредили об угрозе мощного извержения вулкана на Камчатке

На Камчатке повысилась вероятность мощного извержения вулкана Шивелуч — пепел может выпасть на территории пяти районов полуострова. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

Как сообщили в ведомстве, извержение может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков — они растянутся до 18 километров над уровнем моря. Такие условия опасны для авиации, а также угрожают жизни и здоровью людей, которые находятся вблизи извержения.

В МЧС предупредили, что пепел может выпасть на территориях Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского районов.

В ведомстве жителям Камчатского края рекомендуют воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Шивелуч. Также при пеплопаде нужно закрыть окна и двери и без необходимости не выходить на улицу.