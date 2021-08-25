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Вулкан возле российского города выпустил столб пепла и попал на видео

На Курилах вулкан Эбеко выпустил столб пепла и попал на видео
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Вулкан Эбеко, который находится возле города Северо-Курильск, выпустил столб пепла на высоту 3,7 километра в среду, 25 августа. Природное явление попало на видео, его опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На опубликованных кадрах демонстрируется проснувшийся российский вулкан: огромный столб пепла поднимается в воздух. Как пишет канал, в результате происшествия никто не пострадал. По словам местных жителей, в их домах задребезжали стекла.

Шлейф пепла от курильского вулкана растянулся в юго-восточном направлении на 10 километров, установлен оранжевый уровень опасности для авиации. В данный момент велика вероятность извержения вулкана.

Ранее сообщалось, что на Сицилии началось извержение вулкана Этна, который считается самым высоким в Европе. В сети появилось видео, на котором видно, как потоки лавы медленно двигаются вниз по склону вулкана.

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