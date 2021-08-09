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Извержение самого высокого вулкана в Европе попало на видео

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На Сицилии началось извержение вулкана Этна, который считается самым высоким в Европе. Об этом сообщает местная газета La Sicilia. Видео с места событий опубликовало издание Rai.

На кадры, снятые ночью около Этны, попали сильные выбросы лавы и вулканического пепла. На записи видно, как потоки лавы медленно двигаются вниз по склону вулкана. В аэропорту Катании заявили, что в связи с природным явлением возможны задержки рейсов на остров.

Вулканолог Борис Бенке заявил, что в текущем извержении Этны нет ничего аномального. «Сегодня утром мы хорошо слышали голос Этны, мы чувствовали волны давления, от которых дрожали не только окна, двери и ставни, но даже стены и полы домов», — рассказал он. При этом, по информации издания, каждое извержение наносит серьезной ущерб сельскохозяйственному сектору Сицилии. Падающие камни, пыль и вулканический пепел угрожают посевам и негативно сказываются на выращивании плодовых культур.

О предыдущем извержении Этны сообщалось 16 февраля. Повышение активности вулкана зафиксировал Национальный институт геофизики и вулканологии. Причиной извержения стал подземный толчок ниже юго-восточного кратера на глубине около трех километров.

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На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Извержение вулкана на Сицилии попало на видео