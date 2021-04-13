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С охваченного бедствием острова эвакуируют только вакцинированных

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Фото: Robertson S. Henry / Reuters

Круизные корабли эвакуируют только вакцинированных от коронавируса людей с карибского острова Сент-Винсент, охваченного стихийным бедствием. Об этом сообщает издание Business Insider.

Из окрестностей извергающегося вулкана Суфриер планируется эвакуировать более 16 тысяч человек. Часть из них разместят на соседних островах в Карибском море Сент-Люсия, Гренада, Барбадос и Антигуа.

Однако власти большинства островов пустят на свою территорию только тех, кто уже вакцинировался против коронавируса. На Сент-Люсию можно отправиться и без свидетельства о вакцинации, однако придется привиться по прибытии.

Извержение вулкана на острове Сент-Винсент началось 9 апреля. Оно стало первым более чем за 40 лет. Из-за стихийного бедствия остров занесло пеплом, многие дома остались без электро- и водоснабжения. Ученые предупреждают, что извержение может продолжаться несколько дней и даже недель.


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