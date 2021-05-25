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Десятки людей стали жертвами извержения вулкана в Африке

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Фото: Djaffar Al Katanty / Reuters

Десятки людей стали жертвами извержения вулкана Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в Африке. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные источники.

Правительство провинции Северное Киву на северо-востоке страны объявило, что число погибших в результате катастрофы достигло 32 человек. Глава регионального управления гражданской защиты Джозеф Макунди уточнил, что девять человек сгорели заживо, а пятеро умерли от вдыхания дыма или токсичного газа, передает агентство. Отмечается, что число жертв может оказаться больше, чем подтверждено на данный момент.

Извержение Ньирагонго началось вечером 22 мая. Вулкан располагается вблизи города Гома, численность населения которого составляет около 1,5 миллиона человек. Сообщалось, что местные жители стали паниковать, увидев извержение. Они брали попавшиеся под руку вещи и покидали свои дома, чтобы добраться до границы с Руандой.

В 2017 году Ньирагонго признали одним из пяти наиболее опасных вулканов на Земле. По данным специалистов, примерно с 1600 года из-за вулканов умерли около 280 тысяч человек.

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