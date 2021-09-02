В российском городе ввели режим ЧС из-за паводков

В Улан-Удэ в Бурятии из-за паводка на реке Селенге и подтоплений в левобережной части города власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом написал мэр города Игорь Шутенков в своем Instagram.

«За вчерашний день река поднялась на 11 сантиметров, за ночь еще на восемь. Сегодня уровень — 262 сантиметра, слой выхода на пойму — 32 сантиметра», — написал в социальной сети Шутенков.

По его словам, вода уже подтопила восемь домов. Из-за паводка сложная ситуация сложилась в двух садовых некоммерческих товариществах.

Мэр города заявил, что людям, в чьи участки и дома зашла вода, нужно эвакуироваться в пункты временного размещения или к родственникам. Он отметил, что для пострадавших от паводков подготовили 17 пунктов временного размещения. Кроме того, на левом берегу реки Селенга дежурят специалисты управления по ЧС.

Ранее жителей Улан-Удэ подготовили к эвакуации из-за разлива реки Селенги. Ее уровень за сутки повысился на 17 сантиметров и преодолел отметку в 230 сантиметров, при которой начинается выход воды в пойму. В мэрии рассказали, что в ночь с 31 августа на 1 сентября спецтехника провела отсыпку низменных участков, где зафиксировано подтопление территорий. Для этого было использовано 369 кубометров грунта.