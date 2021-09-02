У принца Гарри и Меган Маркл нашли многомиллионные долги

Принц Гарри и Меган Маркл задолжали некоммерческой организации восемь миллионов рублей

Бывший фонд британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл Sussex Royal задолжал 78,5 тысячи фунтов стерлингов (почти восемь миллионов рублей) некоммерческой организации, несмотря на то, что пара заключила многомиллионные сделки со СМИ, пишет Daily Mail.

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Средства должна получить некоммерческая организация, название которой в документах не указано. Фонд обязан был вернуть 213 тысяч фунтов стерлингов (почти 21,5 миллиона рублей) в течение года, из которых на данный момент возвращены 134,5 тысячи фунтов стерлингов (13,5 миллиона). Как уточнили источники, остаток будет выплачен в ближайшее время.

Нужно сказать, что герцог и герцогиня Сассекские, у которых нашли многомиллионные долги, в течение года заключили многочисленные контракты со средствами массовой информации и заработали 118 миллионов фунтов стерлингов (почти 12 миллиардов рублей) на сделках с медиакомпаниями.

Ранее стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжали получать деньги от королевской семьи после «окончательного разрыва» в начале 2020 года. В расходах сына королевы значатся 4,4 миллиона фунтов стерлингов (444 миллиона рублей), потраченных «на деятельность герцога и герцогини Сассекских и герцога и герцогини Кембриджских».

Британцы часто критикуют принца за расточительность и лицемерие.