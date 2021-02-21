Из жизни
 
Последние новости
Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open
Названы сроки начала серийных поставок танков «Армата»
Жириновский предложил ввести ограничения по весу для чиновников
Выделение Британией денег на поддержку «крымских» структур сочли многоходовкой
Эксперт рассказал о заразности коронавируса в течение 11 дней
На черноморских курортах взлетели цены на посуточную аренду домов
Иран рассказал о пристрастии США к санкциям, буллингу и давлению
UFC пощадил нарушившего правила «бойцовского острова» немца
В Москву впервые со времен Хрущева придут трескучие морозы 
Новости партнеров
Прослушать новость

Поведение принца Гарри шокировало и опечалило его брата

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pool / Reuters

Принц Уильям глубоко шокирован и опечален «оскорбительным и неуважительным» поведением брата, принца Гарри, в отношении королевы Великобритании Елизаветы II, пишет The Sunday Times со ссылкой на приближенных монаршей особы.

Герцога Кембриджского возмутило то, что супруги не просто отказались от обязанностей членов королевской семьи, а еще и во всеуслышание возразили Елизавете II. Дело в том, что 19 февраля Букингемский дворец от имени королевы опубликовал заявление о том, что пара официально отказывается от монарших обязанностей, что не позволит в дальнейшем служить обществу.

Герцог и герцогиня Сассекские не стали молчать и выпустили свое заявление, которое распространил в Twitter автор книги «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» Омид Скоби. В тексте послания супруги опровергли слова Елизаветы II о том, что невозможно служить обществу, отказавшись от короны. «Деятельность герцога и герцогини Сассекских за последний год доказывает тот факт, что они остаются верными своему долгу и продолжают служить Великобритании и миру. Они готовы и дальше поддерживать организации, которые они представляли, независимо от своего статуса», — уточняется в тексте.

Представитель Гарри и Меган от их лица подчеркнул, что любой человек может посвятить жизнь служению обществу, так как служение само по себе «универсально». Эти слова вызвали возмущение.

«Не проявляй неуважения к своей бабушке, Гарри», «Ты не можешь отвечать королеве — это просто непозволительно», — цитируют приближенных королевской семьи журналисты.

Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II не планирует лишать Гарри титула «принц». Кроме того, Гарри и его супруга Меган Маркл по-прежнему являются герцогом и герцогиней Сассекскими. Эти титулы были пожалованы им в качестве свадебного подарка.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Спустя год они лишились статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций, а у принца отобрали почетные воинские титулы, в том числе звание генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании.

После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи. 14 февраля супружеская чета сообщила, что ожидает второго ребенка.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
William ‘sad and shocked’ at Harry
Гарри останется принцем, герцогом и «его королевским высочеством»
Знаменитая телеведущая тайно приютила принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри лишился оставшихся титулов и не сможет вернуться в королевскую семью
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0321 января

«Слухи здесь распространяются быстро»

Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России
09:0617 февраля

Диетолог назвала выгодные и полезные заменители колбасы на бутерброде

07:5417 февраля

Женщина выслушала от врача оптимистичный прогноз и через несколько недель умерла

05:1017 февраля

Влюбленные оставили в ресторане 146 тысяч рублей чаевых в годовщину знакомства

Из жизни00:0117 января

«Страдания открыли мне великую истину»

Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
04:5917 февраля

Жители крошечного итальянского острова заподозрили друг друга в десятках краж

02:0517 февраля

Женщина похудела на 26 килограммов за четыре месяца и раскрыла секреты успеха

20:2216 февраля

Девушка раскрыла проверенный способ уснуть за пять минут и прославилась в TikTok

Из жизни00:0315 января

Пацанка Джо

История жизни королевы тропического острова, любовницы Марлен Дитрих и самой быстрой женщины на воде
19:1816 февраля

Купленный за 73 рубля рисунок оказался дорогой работой известного художника

18:1516 февраля

Обнаженный преступник четыре дня прятался в кишащем крокодилами болоте

17:1316 февраля

Питон съел двухмесячного щенка и выплюнул его на глазах у змеелова

Россия
«Я помню, как мы расходимся с Димой и он плачет»
Они искали друг друга по всей России: истории братьев и сестер, которых разлучили в раннем детстве
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Если не начнем лечение, опухоль убьет нашего сына»
Лешу спасет только протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
«Увидел, что племянница курит, и убил»
Насилие, принуждение к абортам и убийства чести: как Кавказ стал одним из опаснейших мест для женщин
Все материалы
Мир
США поддержали украинские санкции против Медведчука
Великобритания дала Украине денег на поддержку «крымских» структур
Трамп объяснил отказ вернуться в Twitter фразой «уже не тот»
«Мы не будем в безопасности»
Помогут ли вакцины победить коронавирус и почему пока рано снимать маски? Отвечает эксперт ВОЗ
Число убитых в результате протестов в Мьянме увеличилось
Остров большого невезения
Культ божественной змеи, наркотический орех и нищета: как живет самое молодое в мире государство
Все материалы
Бывший СССР
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Хорошо посидели
Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
«Народ просто задолбался»
Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?
Все материалы
Экономика
Биткоин оказался для Tesla выгоднее продажи машин
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Техас накрыл продовольственный кризис из-за сильнейших морозов
Быть ли инновационному мосту?
Эксперты настаивают на строительстве первого алюминиевого моста в России
Названа причина задержания главы ТГК-2
Нестандартный заклад
МСП Банк выдает кредиты под залог интеллектуальной собственности
Британцам заплатят за отказ от машин на бензине
Все материалы
Силовые структуры
Материалы об оскорблениях Навальным прокурора, судьи и ветерана направили в СКР
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Суд вынес приговор Навальному по делу о клевете на ветерана
Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана
Навальный рассказал про засолку огурцов и приготовление мороженого в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Россиянка из UFC заявила о нежелании возвращаться на родину из-за уныния жениха
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Нурмагомедов рассказал о беседе с Джастином Гейджи во время боя
Соседские разборки
Дерби «Ливерпуля» с «Эвертоном» и испытание «Арсеналом» для «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Навка показала архивные фото в облегающем леопардовом платье
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Дацик захотел поединка с Александром Емельяненко вне рамок спорта
Все материалы
Культура
Сезон похоти
Черная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с главным сериалом-рекордсменом Netflix
«Мною овладело чувство, будто все это уже происходило»
Как ошибки памяти ломают судьбы людей и приводят невиновных за решетку
«Когда ты купишь дом, как у Монеточки?»
Русская тоска, гедонизм и юные фанатки: кто сделал модным мрачный славянский синти-поп
Пир на весь мир
ВИЧ-террористы, эротика еды и ночь в африканской тюрьме: лучшие фильмы Роттердамского фестиваля
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников внес ясность в распространение птичьего гриппа
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
Россиянин за день создал версию соцсети Clubhouse для Android
«Мы заставим их почувствовать, что мы важны»
Пользователи соцсетей объединились, чтобы разорить миллионеров. Почему они призывают «есть богатых»?
Жириновский высказался о поцелуе российского журналиста с крысой из унитаза
«Я освободил невротиков»
Умер «король порно» Ларри Флинт. Как мальчик из бедной семьи построил на эротике целую империю?
Телеведущий Шепелев назвал дебилами авторов сообщений о его увольнении с ТНТ
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Поехавшая на Занзибар россиянка рассказала о реальных ценах на курорте
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
Пара поженилась в полете на высоте 12 тысяч метров и поразила 150 попутчиков
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
Россия возобновит чартерные рейсы в Египет
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Стало известно о надвигающемся на Сочи ажиотажном наплыве отдыхающих
Все материалы
Из жизни
Насекомые забрались в сундук и съели полмиллиона рублей
Сервал дал отпор самому быстрому животному в мире и попал на видео
Молодо выглядящая 43-летняя учительница назвала секреты неувядающей красоты
Медведь спрятался под сиденьем в туалете и укусил женщину за ягодицу
Все материалы
Бронированную «Ниву» со странным интерьером продают за 4 миллиона рублей
Английский пациент: Range Rover SV Autobiography
Видео: самый дорогой Range Rover в России — почему он стоит 16 млн рублей?
Появились первые фотографии нового Logan в кузове универсал
Над пропастью во льду: 14 часов за рулем Audi на замерзшем озере
Осваиваем навыки экстремального вождения вместе с Audi и легендой ралли Евгением Васиным
Новый Nissan X-Trail провалил краш-тест
«Мотор от грузовика» и другие байки о Dodge Viper
«Гадюке» 30! Путь суперкара, который игнорировал любые правила и даже сам прогресс
В Китае продают двухэтажный автодом с лифтом и балконом
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы