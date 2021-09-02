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Россияне оценили униформу стюардесс и выбрали для них лучший наряд

Большинство россиян предпочли бы, чтобы стюардессы носили на работе кроссовки и брюки
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Фото: страница SkyUp Airlines на Facebook

Большинство российских путешественников (35 процентов) считает, что стюардессам лучше носить кроссовки и брюки во время работы. Об этом сообщается в исследовании онлайн сервиса «Туту.ру», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, в ходе опроса сервиса респонденты оценили существующую униформу бортпроводниц и пришли к выводу, что если сотрудницы авиакомпаний будут носить удобную одежду, то это повысит уровень безопасности на борту.

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При этом 10 процентов опрошенных посчитали, что идеальным нарядом будет облегающая одежда и каблуки, а 11 процентов выбрали бы яркую и заметную униформу.

Кроме того, выяснилось, что 17 процентов россиян считают, что в одежде стюардесс главное — это опрятность, а 9 процентов респондентов хотели бы, чтобы бортпроводницы носили униформу с национальным колоритом.

В июле украинская авиакомпания решила сделать форму своих бортпроводниц более удобной — руководство разрешит им работать в спортивном костюме с минимальным макияжем. Так, двушки вместо каблуков начнут носить кроссовки. Кроме того, в форме предусмотрен тренч, вдобавок стюардессам предложили не делать сложных причесок.

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