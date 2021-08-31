Российская стюардесса попозировала на крыше без одежды и восхитила поклонников

Российская стюардесса, которая прославилась в социальных сетях благодаря блогу о своей профессии и личной жизни, попозировала на крыше без одежды и восхитила поклонников. Ролик девушка опубликовала в Instagram-аккаунте.

На видео сотрудница авиакомпании стоит на крыше в обнимку с супругом, закутавшись в одеяло, в то время как рядом с ними находится фотограф. На следующих кадрах пара лежит на металлической кровле на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. При этом съемка ведется с дрона.

Подписчики девушки пришли в восторг от увиденного. «Как красиво!», «Как же я снова хочу туда», «Чертовски крутое видео! Хочу теперь такое же, Питер — любимый город, отдыхаем там очень часто», «Вы прекрасная пара», «Глядя на вас, хочется жить в этом прекрасном мире», «Вы волшебные!» — комментировали они публикацию.

Ранее в августе стюардесса уже делилась с поклонниками откровенными кадрами. Девушка позировала в прозрачном черном корсете, прямых длинных брюках в тон и темных туфлях. При этом ее образ был дополнен массивной золотой цепью, а волосы завиты в локоны.