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Российская стюардесса снялась на фото в прозрачном корсете и удивила поклонников

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Фото: @alenastewardess

Российская стюардесса, которая прославилась в сети благодаря рассказам о своей профессии и личной жизни, поделилась с поклонниками откровенными кадрами и удивила их. Снимки бортпроводница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах сотрудница авиакомпании позирует в прозрачном черном корсете, прямых длинных брюках в тон и темных туфлях. При этом ее образ дополнен массивной золотой цепью, а волосы завиты в локоны.

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В публикации под снимками девушка порассуждала о своих комплексах, связанных с размером груди. Она отметила, что ей удалось избавиться от этой всех стеснений, только когда она встретила человека, который полностью принимал ее тело. «Жизнь — она ведь не бесконечная. И жалко тратить ее неповторимые мгновения на ненависть к своему телу. А оно все чувствует», — добавила она.

Подписчики поблагодарили блогершу за публикацию и выразили свой восторг по поводу ее внешности. «Какая красивая! Только лучше становишься с каждым днем», «Алена, вы прекрасны!», «Все верно сказали! Спасибо за мотивацию», «Желаю всем выглядить так после родов, как Алена. Просто прекрасна», «Вы красотка! И спасибо за пост и откровение», — писали они в комментариях.

Ранее стюардесса уже делилась с подписчиками снимками в нижнем белье. Так, на одной из фотосессий бортпроводница позировала вместе с супругом, который придерживал ее ногу рукой. При этом на девушке был надет полупрозрачный комплект алого цвета.

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