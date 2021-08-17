Российская стюардесса снялась в полупрозрачном белье и удивила поклонников

Российская стюардесса и блогерша, прославившаяся в социальных сетях благодаря рассказам о профессии, снялась в откровенном образе и удивила своих поклонников. Серией снимков девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах бортпроводница позирует в полупрозрачном нижнем белье голубого цвета и перчатках в тон. При этом свой образ сотрудница авиакомпании дополнила колье, браслетом и множественными кольцами. Ее волосы уложены небрежными волнами, а на лицо нанесен яркий макияж.

Под публикацией стюардесса порассуждала о жизненных ценностях. «Если вы говорите: "У меня так не получится", — вы заведомо обрекаете себя на провал. Я вообще стараюсь избегать подобных негативных фраз в своем лексиконе», — написала она.

Пользователи сети пришли в восторг от снимка бортпроводницы и бросились делать ей комплименты. «Прекрасна», «Какая же ты классная», «Я восхищаюсь тобой», «Просто шикарная девушка», «Как можно быть такой умной и красивой», «Выглядишь невероятно», — комментировали они.

Ранее в апреле стюардесса российской авиакомпании UTair сфотографировалась в фирменной униформе на борту самолета и восхитила иностранцев своей внешностью. На кадрах 22-летняя бортпроводница по имени Снежана позирует на камеру возле аварийного выхода в бордовом жилете без рукавов, белой рубашке, синем галстуке и темно-синей юбке.

