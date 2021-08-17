Путешествия
 
Последние новости
В Крыму назвали предстоящий украинский саммит актом дипломатической агрессии
Азербайджан сообщил о новых обстрелах на границе с Арменией
Накрывший российский город смог от лесных пожаров сняли на видео
Российский полицейский попался на продаже служебных машин
Россиянам дали совет по борьбе с шумными строителями
Названа неожиданная причина потери Марсом воды
Картина с мавзолеем и пионерами заставила россиян вспомнить советское детство 
Две смертельно ядовитых змеи подрались из-за самки и попали на видео
Трамп заявил о переходе переданных Афганистану вертолетов США к России
Новости партнеров
Прослушать новость

Российская стюардесса снялась в полупрозрачном белье и удивила поклонников

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @alenastewardess

Российская стюардесса и блогерша, прославившаяся в социальных сетях благодаря рассказам о профессии, снялась в откровенном образе и удивила своих поклонников. Серией снимков девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах бортпроводница позирует в полупрозрачном нижнем белье голубого цвета и перчатках в тон. При этом свой образ сотрудница авиакомпании дополнила колье, браслетом и множественными кольцами. Ее волосы уложены небрежными волнами, а на лицо нанесен яркий макияж.

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

Под публикацией стюардесса порассуждала о жизненных ценностях. «Если вы говорите: "У меня так не получится", — вы заведомо обрекаете себя на провал. Я вообще стараюсь избегать подобных негативных фраз в своем лексиконе», — написала она.

Пользователи сети пришли в восторг от снимка бортпроводницы и бросились делать ей комплименты. «Прекрасна», «Какая же ты классная», «Я восхищаюсь тобой», «Просто шикарная девушка», «Как можно быть такой умной и красивой», «Выглядишь невероятно», — комментировали они.

Ранее в апреле стюардесса российской авиакомпании UTair сфотографировалась в фирменной униформе на борту самолета и восхитила иностранцев своей внешностью. На кадрах 22-летняя бортпроводница по имени Снежана позирует на камеру возле аварийного выхода в бордовом жилете без рукавов, белой рубашке, синем галстуке и темно-синей юбке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Внешность российской стюардессы в униформе восхитила иностранцев в сети
Фото российской стюардессы в наряде из 90-х удивило иностранцев в сети
Поза стюардессы в мини-юбке в салоне бизнес-класса удивила пользователей сети
Путешествия
Путешествия00:02 2 июня

«Здесь незнакомые люди становятся родными».

Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении
10:5313 августа

Россияне в августе массово заинтересовались тремя зарубежными направлениями

10:4513 августа

На Камчатке нашли тело одной из погибших при крушении Ми-8 пассажирок

09:5813 августа

На Камчатке нашли разбившийся вертолет Ми-8

Путешествия00:0122 мая

Многоженство, строгие традиции и доброта.

Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
09:3313 августа

Туристка забронировала роскошную виллу через Airbnb и потеряла 300 тысяч рублей

07:4513 августа

Россиянка отдохнула на Азовском море и назвала его «провинциально-карикатурным»

06:4413 августа

Для возвращающихся из Египта россиян подготовили 15 пунктов досмотров

Путешествия00:0216 мая
Dr. Alain Bombard with his wife at the Naval Museum in Paris, France, Feb. 15, 1957, after being presented with the Cross and Red Ribbon of the 'Legion of Honour', by Roger Duveau, the French Minister for the merchant navy. The award was made to Bombard for his crossing of the Atlantic Ocean in a rubber dinghy in December 1952. (AP Photo)

«За бортом по своей воле».

Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
05:5513 августа

Россиянка назвала превосходящий по комфорту Сочи и Крым курорт

20:5112 августа

Россиянка побывала в Абхазии и пожаловалась на «ковидный ад»

20:1312 августа

Пассажирок оштрафовали на 700 тысяч рублей из-за опасного действия в самолете

Россия
Бывшая жена футболиста Мамаева подала на него в суд
«Каждый день для Дениса может стать последним»
Двухлетнего мальчика спасет срочная операция на сердце. Нужна наша помощь
Российские врачи отказались лечить умирающего инвалида со словами «а смысл»
«Мчались к Белому дому, обгоняя танки»
30 лет назад начался августовский путч. Как Москва оказалась на грани войны?
В Москве открылся первый парклет
«Это не революция, а хрен знает что»
30 лет назад заговорщики ГКЧП пытались захватить СССР. Как москвичи защищали страну?
В России появится вакцина с наиболее надежной защитой от коронавируса
Все материалы
Мир
«Я боюсь, что талибы убьют меня и близких»
Жители Кабула о том, как выживают в захваченном террористами Афганистане
Новая угроза.
Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов
Талибы объявили о захвате всего Афганистана.
Взятие Кабула и эвакуация людей: как в стране передают власть террористам
«Они не боятся правосудия»
Арабская мафия захватила Германию. Почему против криминальных кланов бессильны все законы?
Все материалы
Бывший СССР
В Узбекистане задержали большую группу беглых афганских военных
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолет
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
В Таджикистане срочники смогут легально откупиться от армии за 160 тысяч рублей
Мэр Риги продолжит поддерживать белорусскую оппозицию в борьбе против Лукашенко
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
Все материалы
Экономика
Крушение Ил-112В стало угрозой сразу для двух госпрограмм
Черная смерть.
Как разлив нефти в Новороссийском порту скажется на экологии
Национальная валюта Афганистана обесценилась
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Российский софт попросили написать под несуществующие компьютеры
За банкротство в ответе.
Почему бывший губернатор Челябинской области может лишиться столичной недвижимости
«Билайн» запустил пакетные предложения для связи в путешествиях за границей
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин из-за квартиры напал на родственника с мачете и покончил с собой
Сибирский форсаж.
Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
Задержаны похитившие 12 россиян ради выкупа братья
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин с другом из ревности забили до смерти двух человек
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса на 70 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Как Россия подсела на «Фабрику звезд» и похоронила короля шансона
 
Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы
Встали на поток.
Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
Семья Стаса Пьехи потребовала ограничить свободу избившей ребенка соседке
Стадное чувство.
Почему курение, ожирение, счастье и зевота могут быть заразными
Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда
Все материалы
Интернет и СМИ
Юрий Стоянов заявил о смерти телевидения
«Ставят свои правила выше закона»
Могущество соцсетей растет — они блокируют даже президентов. Как с этим бороться?
Познер раскритиковал российское образование
«Русских хакеров» обвинили в создании нового мощного вируса
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
Самая популярная соцсеть начала блокировать талибов
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Пьяный мужчина загрыз укусившую его змею и умер
Все материалы
Kia анонсировала «внедорожную» версию Seltos
Джигитовка на Lamborghini
Изучаем красоты Карачаево-Черкесии на внедорожном суперкаре Lamborghini Urus
В России собрали первую партию Genesis GV70
Москва: сотня редких машин на обычной парковке. Видео!
Блогеры нашли площадку с раритетами и показали самые интересные
Новый Ford Bronco получил «пляжную» версию
Pontiac Phantom: концепт, который приказали уничтожить
Идеальный «подарок на прощанье», который оказался слишком хорош
Новый Jeep Commander оказался удлиненной версией Compass
Все материалы
Среда обитания
Названы наименее и наиболее обеспеченные жильем города России
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки
Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
Россиянам дали советы по защите дачи от налетчиков
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Все материалы