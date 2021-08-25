Российская стюардесса попозировала на фото в откровенном белье и удивила фанатов

Российская стюардесса, прославившаяся в социальных сетях благодаря блогу о своей работе, приняла участие в откровенной фотосессии и восхитила поклонников. Снимком она поделилась на своей официальной странице в Instagram.

На фото бортпроводница Алена позирует вместе с супругом Денисом, который придерживает ее ногу рукой. При этом на девушке надет полупрозрачный комплект нижнего белья алого оттенка, дополненный чокером на шее и гартерами на бедрах в тон.

Фанаты пришли в восторг от внешности сотрудницы авиакомпании. «Ну как можно быть такой идеально красивой?!», «Какое фото чувственное!», «Очень красивое фото», «При взгляде на такую женщину — не устоишь!», «Шикарное белье и фото огонь», «Сколько страсти, просто нет слов», — удивлялись комментаторы под публикацией.

Ранее в августе стюардесса уже публиковала снимки с другой фотосессии в нижнем белье. На кадрах бортпроводница снова позировала в полупрозрачном комплекте голубого цвета и перчатках в тон. Из украшений сотрудница авиакомпании выбрала колье, браслет и множество колец. Ее волосы уложены небрежными волнами, а на лицо нанесен яркий макияж.

