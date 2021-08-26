Стюардесса в мини-юбке забралась на тележку для еды и удивила пользователей сети

Стюардесса греческого происхождения сфотографировалась на борту самолета в необычной позе и удивила пользователей сети. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа.

На снимке сотрудница авиакомпании сидит на тележке для еды в проходе и держит в руках чайник. При этом на бортпроводнице видна официальная униформа, состоящая из темно-синей жилетки, мини-юбки в тон, белой рубашки и платка на шее. Волосы девушки распущены, а на лицо нанесен легкий макияж.

Поклонники стюардессы пришли в восторг от ее внешности. «Ты потрясающая», «Настоящая леди!», «Очень красивая внешность», «Какие выразительные черты лица», «Должна отметить, что мечтаю о таких стройных ногах», — хвалили они ее в комментариях.

Ранее в августе бельгийская стюардесса попозировала перед камерой в необычной позе, сидя на пассажирском кресле, и тоже удивила поклонников в сети. На фото она лежит спиной в сиденье на борту самолета, задрав ноги наверх и читая бортовой журнал. На ней также видно униформу авиакомпании.