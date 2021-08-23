Стюардесса в мини-юбке задрала ноги в пассажирском кресле и удивила поклонников

Бельгийская стюардесса попозировала перед камерой в необычной позе, сидя на пассажирском кресле, и удивила поклонников в сети. Снимок публикует Instagram-аккаунт @cabin_crew_beauties, в котором освещается досуг членов экипажа.

На фото девушка лежит спиной в самолетном сиденье задрав ноги наверх и читая бортовой журнал. При этом она одета в униформу авиакомпании, состоящую из темно-синей юбки длины мини, пиджака в тон, белой рубашки и фирменного платка на шее.

Подписчики аккаунта бросились делать комплименты внешности бортпроводницы. «Какая красотка!», «Идеальные ноги», «Завораживающая внешность», «Настоящая акробатка!», «Просто милашка», — комментировали они.

Ранее в августе стюардесса из США сфотографировалась в самолете в мини-юбке с задранными на кресло ногами и удивила своих фанатов в сети. На снимке 23-летняя Молли Сванберг (Molly Swanberg) позировала, сидя на передвижном столике в униформе перевозчика. При этом сотрудница авиакомпании закинула ноги на пассажирское сиденье.