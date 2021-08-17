Фото стюардессы в мини-юбке с задранными на кресло ногами удивило подписчиков

Стюардесса из США сфотографировалась в самолете в мини-юбке с задранными на кресло ногами и удивила своих фанатов в сети. Кадр был опубликован в Instagram-аккаунте @cabincrewonlin, освещающем досуг бортпроводников.

На снимке 23-летняя Молли Сванберг (Molly Swanberg) позирует, сидя на передвижном столике в фирменной униформе. На девушке надета черная рубашка с коротким рукавом, юбка в тон, синий платок на шее, темные колготки и туфли на невысоком каблуке. При этом сотрудница авиакомпании закинула ноги на пассажирское сидение.

Подписчики сообщества восхитились внешностью девушки в комментариях под постом. «Привет, красотка, ты невероятно привлекательна», «Вау, твои ножки заставляют мое сердце биться быстрее», «Просто великолепна», «Мне так нравится эта фотография», «Ты такая прекрасная», — писали они.

Ранее в августе стюардесса снялась в экстремальном рекламном ролике и восхитила пользователей сети. Кадры были сняты на самом высоком здании мира — на вершине башни Бурдж-Халифа в Дубае. Бортпроводница забралась на высоту 828 метров над землей, встав на небольшую площадку площадью около одного квадратного метра.

