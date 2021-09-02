Российский социолог увидел улучшения в жизни афганцев после прихода талибов

С приходом к власти в Афганистане движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) у мирного населения стало больше свободы, считает российский социолог Максим Шугалей, пишет РИА Новости.

Ученый на протяжении нескольких дней проводил исследование в Афганистане, увидел улучшения в жизни граждан и в среду, 1 сентября, вернулся в Москву. Эксперт считает, что демократии в Афганистане не было изначально. По его словам, в том виде, в котором ее «притащили США, она там была номинально обозначена и ничего хорошего не несла». «Сейчас, мне кажется, несмотря на то, что пришли люди, которые верят в ислам и для них это главная ценность, свободы у людей стало гораздо больше, потому что ушла коррупция, что самое главное», — отметил Шугалей. Социолог добавил: теперь, если афганец захочет чего-то добиться, он сможет заниматься чем угодно.

Он добавил, что при бывшем афганском президенте Ашрафе Гани на вопрос о том, кто поддерживает «Талибан», жители страны отвечали: «Совсем простые люди». Шугалей напомнил, что таких мирных жителей в Афганистане большинство.

Ранее талибы пообещали восстановить порядок в стране. Как отметил представитель движения Забиулла Муджахид, реформы коснуться образования, медицины, сферы безопасности.