Сбер продолжит инвестировать в развитие экономики Дальнего Востока

Сбер продолжит инвестировать средства в развитие экономики Дальнего Востока. Об этом на сессии «Агрокомплекс Дальнего Востока: двигатель роста или упущенная возможность», состоявшейся в рамках Восточного экономического форума, заявил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

«От того, какие цели мы ставим, зависит результат. Глядя на все пандемические сложности прошедшего года, на перспективы тех проектов, которые у нас сейчас на рассмотрении, я думаю, что не менее 10-15 процентов составит рост кредитного портфеля. Это означает, что дополнительные инвестиции в агропромышленный комплекс Дальнего Востока со стороны Сбера точно будут», — отметил Владимир Ситнов.

Он выразил согласие с выступавшими в вопросе о том, в развитие каких направлений необходимо инвестировать средства – глубокая переработка сои, удовлетворение внутреннего спроса на продукцию и экспорт.

На сегодняшний день у Сбербанка, по словам выступавшего, на Дальний Восток приходится 10 процентов ссудного портфеля. «Мы инвестировали в агропромышленный комплекс Дальнего Востока около 150 миллиардов рублей. Для нас это заметная часть бизнеса», — продолжил Владимир Ситнов. Очевидно, что большая часть кредитного портфеля сформирована в рыбопромышленном комплексе, однако есть ряд отраслей, также требующих инвестиций.

В частности, по его словам, инфраструктура логистики складского хозяйства требует длинных инвестиций «Здесь нужны 10-15-летние инвестиционные деньги, и Сбер готов их давать, тем более, что это вопрос инфраструктуры не только товаропроизводителей, но и торговых сетей, которые замыкают «пищевую цепочку» и занимаются внутренним сбытом, что очень важно для реализации экспортного потенциала», — сказал выступавший.

Второе — нефинансовая поддержка. «Производителям на Дальнем Востоке найти самостоятельно новый канал сбыта в страны АТР зачастую бывает сложно. Здесь и РЭЦ, и Сбер, и другие учреждения идет навстречу партнерам. В частности, мы проводим так называемы бизнес-миссии — собираем заинтересованные компании, желающие продавать свою продукцию за рубеж, и уже более 30 таких миссий провели, более полутора тысячи участников с обеих сторон собрали, более 80 процентов контрагентов находятся в состоянии глубоких переговоров для заключения соответствующих контрактов», — рассказал Владимир Ситнов.