В Испании поймали вора в законе Левана Сухумского

В Испании задержан вор в законе Леван Абуладзе, известный в криминальных кругах как Леван Сухумский, который сбежал из суда города Владимира в декабре 2020 года. Об этом сообщает Национальная полиция Испании.

Авторитета поймали в аэропорту Барселоны. Он пытался въехать в страну по фальшивому паспорту гражданина Украины. Агенты полиции узнали о предстоящем прибытии в Испанию влиятельного вора в законе, который намеревался управлять преступным сообществом, обосновавшимся в стране. Помощь в поимке Абуладзе оказали сотрудники полиции Грузии.

В декабре 2020 года стало известно о побеге из владимирского суда Левана Сухумского. 16 декабря его доставили в суд для продления срока содержания под стражей. Там адвокаты настояли, чтобы конвоиры сняли наручники с авторитета. После этого Абуладзе, усыпив внимание охранников, отлучился в туалет и скрылся в неизвестном направлении.

Леван Сухумский отбывал четырехлетний срок за наркотики и подделку документов в тюрьме «Владимирский централ». Весной 2020 года он освободился, но его вновь задержали и по решению суда поместили в спецприемник для иностранных нелегалов для последующей депортации за пределы России. Решение о пожизненной нежелательности его пребывания на территории страны подписал замминистра МВД Михаил Ваничкин.

14 сентября 2020 года на основании материалов ФСБ против Абуладзе было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).