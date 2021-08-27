На сходке в Турции вора в законе Синкара лишили статуса

Вор в законе Георгий Поладишвили утратил статус после отречения на суде во Франции

В турецком городе Трабзон состоялась сходка, на которой лишили статуса 40-летнего вора в законе Георгия Поладишвили, известного в преступном мире как Синкар. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, собрание уважаемых представителей криминала прошло 25 августа. Поводом для лишения Синкара статуса стало его отречение на суде во Франции, где его обвиняют в кражах, грабежах, вымогательствах и отмывании денег. На сходке была устроена видеоконференция с ним, и на упреки коллег Синкар отвечал молчанием.

Уроженец Тбилиси Георгий Поладишвили последние 15 лет жил и промышлял преступным бизнесом в Италии и Франции. В 2013 году его и Нодара Гамисония короновали на большой воровской сходке в Риме.

Воры в законе Реви, Синкар, Ило Ланчхутский, Нодар и Ника были задержаны французской полицией в ноябре 2017 года по обвинению в ряде тяжких преступлений.