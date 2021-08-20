Воры в законе поссорились из-за сплетни о неуплаченном игровом долге

43-летний Артем Саргсян (Артем Саратовский) повздорил с 37-летним Гайком Саркисяном (Айко Астраханский) из-за сплетни о неуплаченном игровом долге. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».

Они выясняли отношения в Польше, где проживает Айко, в присутствии других авторитетных представителей криминального мира Мамуло, Сопотии, Ватии, Корсагии и Левана Перадзе. Артем потребовал от Айко извинений, но тот отказался. Остальные воры осудили его, так как он не вправе злословить на законника. Артем сказал Айко, что он не вор, и выразил готовность обосновать свое мнение на сходке.

Воры в законе Манчо, Авто Тугуши и Леван Абуладзе безуспешно уговаривали Артема отозвать свое решение по Айко. Повлиять на него удалось лишь Эдику Асатряну, который предварительно убедил Айко прийти к Артему с повинной.

Под его давлением Артем простил Айко его необдуманный выпад в свой адрес и пригрозил вырвать язык тому, кто вновь заговорит о надуманном долге.

Предыстория ссоры воров произошла два месяца назад в Греции в кулуарах сходки. Камо в разговоре с Гией Цхварадзе и Джавидом напомнил о якобы неуплаченном долге Артема. Эта сплетня дошла до Айко, который поделился ею с Артемом, а тот в грубой форме потребовал доказательств. Камо и Цхварадзе, когда Айко обратился к ним, от своих слов отказались.