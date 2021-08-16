Прокуратура оспорила приговор по первому в России делу о ворах в законе

В Томской области прокуратура оспорила оправдательный приговор, вынесенный по первому в России делу о ворах в законе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства

Речь идет о вердикте, принятом в отношении Николая Кузьмичева, известном в преступном мире как Коля Томский. Он получил статус вора в законе в 2013 году и стал первым в России фигурантом уголовного дела, возбужденного по новой антиворовской статье 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Прокуратура подала апелляционное представление о наличии нарушений уголовно-процессуального законодательства в приговоре Томского областного суда, который был вынесен 5 августа на основании оправдательного вердикта присяжных. 2 августа они признали авторитета невиновным.

Колю Томского задержали в 2019 году в Томске и предъявили обвинение. В августе 2020 года его дело направили в суд для рассмотрения по существу.