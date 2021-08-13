Вора в законе Омара Уфимского приговорили к 11 годам за «дезорганизацию» на зоне

Суд в Удмуртии вынес приговор вору в законе Омару Бекаеву за нападение на охранника

В Удмуртии суд приговорил к 11 годам и двум дням лишения свободы 64-летнего вора в законе Омара Бекаева, известного в криминальных кругах как Омар Уфимский, за дезорганизацию работы колонии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Осужденный также должен выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Авторитет отбывал срок за незаконный оборот наркотиков в колонии, где в сентябре 2019 года оскорбил сотрудника спецучреждения, угрожал ему и применил к нему неопасное для жизни и здоровья насилие. Суд расценил действия авторитета как дезорганизацию работы исправительного учреждения.

Как заявляла защита Омара Уфимского, он напал на оперативника колонии из-за того, что его лишили прогулки, хотя он имел на нее право.

Вор в законе был «коронован» в 1999 году. Он судим за ряд особо тяжких преступлений, среди которых похищение человека и вымогательство, и считается опасным рецидивистом.