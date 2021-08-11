Силовики накрыли криминальную сходку с бизнесменом Герой ЖБИ и чеченцами

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии и полиции накрыли криминальную сходку с девелопером Русланом Соколовым и авторитетным бизнесменом Германом Гардтом, известным как Гера ЖБИ. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам собеседника издания, в числе задержанных также уроженцы Чечни, которые приехали для силовой поддержки одной из сторон конфликта.

Отмечается, что Гардт известен в городе как основатель спортивной школы, неформальный лидер уличных боевых групп и близкий человек бывшего вора в законе Андрея Трофимова. По сведениям издания, застройщик Соколов замешан в скандале с хищением имущества и денег в ходе строительства элитного жилого комплекса.

Задержанные в настоящий момент находятся в отделе по борьбе с организованной преступностью свердловского главка МВД.

В ведомстве заявили, что подробности операции будут известны после проверочных мероприятий. Правоохранители устанавливают личности и цели сбора участников сходки.