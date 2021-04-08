В Волгоградской области задержан отвечавший за регион криминальный авторитет

В Волгоградской области полиция вместе с сотрудниками Росгвардии задержала криминального авторитета, год назад получившего статус положенца и отвечавшего за регион. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, криминальный статус 60-летнего задержанного подтвердили воры в законе на сходке в Анталье летом 2020 года. С этого момента авторитет распространял преступные традиции в Волгоградской области и руководил деятельностью лиц из местной криминальной среды.

Мужчину задержали в его доме. Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

Как уточняет издание Life, речь идет о ранее судимом за тяжкие преступления Александре Юношеве.