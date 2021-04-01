Следователи завершили расследование дела убийц бизнесмена Шабтая Калмановича

Следователи завершили расследование дела против троих обвиняемых в убийстве российского и израильского бизнесмена Шабтая Калмановича, совершенном в 2009 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

По версии следствия, 2 ноября 2009 года Батыр Тумгоев вместе с подельниками Багаудином Костоевым и Али Белхороевым ездил по городу и отслеживал маршрут передвижения бизнесмена. Поравнявшись с автомобилем Калмановича в районе Смоленской набережной, Костоев открыл по машине огонь.

Предприниматель скончался на месте, а его водитель был ранен. Мужчина попытался догнать киллеров, доехал до Новодевичьей набережной, но там врезался в столб. Ему удалось выжить благодаря своевременной помощи медиков.

В июне 2019 года следователи установили и задержали исполнителей убийства. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Шабтай Калманович занимался торговым и строительным бизнесом, организовывал в России гастроли мировых звезд, в том числе Майкла Джексона.

Согласно одной из версий, бизнесмен мог быть убит из мести за якобы организованное им устранение криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Однако подтверждения данная версия не получила. По другой информации, причиной расстрела стал конфликт из-за передела сфер влияния в фармацевтическом бизнесе.