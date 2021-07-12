Главного смотрящего за Украиной задержали с фальшивыми документами в Болгарии

В аэропорту города София в Болгарии полиция задержала главного смотрящего за Украиной, вора в законе Андрея Недзельского по прозвищу Андрей Львовский и Неделя. Об этом сообщает «Страна.ua».

7 июля авторитет пытался въехать в страну по фальшивым документам. Во время таможенного контроля он предоставил данные другого лица. После проверки выяснилось, что гражданин находится в розыске по запросу Украины, где его обвиняют в убийстве друга и делового партнера Александра Семенова по кличке Кацап.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Недзельского, заявил изданию замглавы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, авторитет возможно будет оспаривать в Болгарии свою выдачу на Украину. Он сбежал из страны в 2020 году после того, как против него было возбуждено уголовное дело об убийстве Кацапа.

По версии следствия, в 2009 году Недзельский вместе с сообщниками убил его. Семенов собирался организовать сходку и пожаловаться на Неделю лидерам криминального мира. После такого Недзельский уже не смог бы получить статус вора в законе, поэтому он принял решение убрать партнера.

В октябре 2012 года он добился своего и был коронован. Андрей Львовский стал контролировать деятельность преступных групп, теневой бизнес, а также отвечать за криминальный общак. В мае его внесли в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В октябре 2019 года Недзельского лишили воровских полномочий, избили и выбросили на улицу.

Ранее сообщалось, что его нашли отдыхающим в Греции. Объявленный в международный розыск авторитет не скрывался.