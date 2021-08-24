Российских присяжных по делу о ворах в законе заподозрили в связях с криминалом

В Томской области присяжных, проголосовавших за невиновность фигуранта дела о ворах в законе, заподозрили в связях с криминальным миром. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным портала, речь идет о присяжных по делу 45-летнего Николая Кузьмичева, известного в криминальном мире как Коля Томский. Он был первым фигурантом по статье 210.1 («Занятие высшего положение в преступной иерархии») УК РФ. Голосовавших за его невиновность заподозрили в скрытых судимостях либо в родстве с ранее судимыми гражданами. Эти нарушения стали основанием для обжалования приговора гособвинителем.

16 августа сообщалось, что в Томской области прокуратура оспорила оправдательный приговор, вынесенный по первому в России делу о ворах в законе, подав апелляцию о нарушениях уголовно-процессуального законодательства в приговоре Томского областного суда.

2 августа присяжные признали задержанного в 2019 году Николая Кузьмичева невиновным. По версии следствия, он был вором в законе и управлял криминальными элементами не только в Томской и Кемеровской областях, но и по всей России. Статус вора в законе он получил в 2013 году, однако отрицал наличие прозвища и титула в уголовном мире.