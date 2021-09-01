Главные воры в законе возобновили борьбу за лидерство в преступном мире

Лидеры двух мощных кланов воры в законе 68-летний Захарий Калашов (Шакро Молодой) и 59-летний Мераб Джангвеладзе возобновили противоборство за негласный титул короля преступного мира. Об этом сообщает «Прайм Крайм» со ссылкой на свой источник.

По его словам, их борьба обострилась после того, как несколько законников ушли от Мераба к Шакро в поисках лучшей доли. Среди них называются воры в законе из Кутаиси Жоржикич, Сопотия и Дзнеладзе. В частности, Сопотия жил в Польше на содержании приближенного к Шакро вора в законе Циркача. Он же помог Дзнеладзе восстановиться в правах спустя шесть лет после их приостановки за симпатии к вору в законе Тариэлу Ониани (Таро).

К Шакро также перешли Корсагия, Перадзе и Миндия Горадзе.

Этот демарш сильно разозлил Мераба. Члены его клана слывут поборниками старых традиций, этим и объясняется стремление законников, которые именуют себя ворами, но давно ими на деле не являются, сменить лидера.

Под полным влиянием Шакро остается обширная территория России, включающая зоны и тюрьмы. Сам он проживает в колонии Усть-Лабинска на правах VIP-заключенного. На воле его распорядителем является 57-летний Бадри Когуашвили, который за «достойное прохождение» одной из красноярских колоний был оставлен силовиками в Москве на положении «главного пахана».