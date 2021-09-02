МИД Чехии оценил вероятность прекращения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек оценил вероятность прекращения отношений с Россией. Об этом говорится в его статье, опубликованной на сайте чешского ведомства, передает РИА Новости.

«В настоящее время с Россией невозможно "не иметь" отношений», — заявил Кулганек. По его словам, это показал саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в июне этого года, а также визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву. «Ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер, чем наши», — отметил он.

Кулганек добавил, что после инцидента со взрывами во Врбетице российско-чешские отношения находятся на точке замерзания. При этом он призвал не строить их на чрезмерных эмоциях, как этого требовали некоторые политики в Чехии. По его мнению, после случившегося страна действовала «решительно, но ни в коем случае не истерично». «Парадоксально, что смелость для подобного шага так и не нашли те, кто сейчас громче всех сражается с Москвой», — заключил глава МИД.

В августе премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага заинтересована в развитии отношений с Россией, однако не видит аналогичного желания со стороны Москвы. По его словам, главное препятствие для взаимодействия государств — включение Чехии в список стран, недружественных для РФ.