Захарова прокомментировала слежку чешских спецслужб за президентом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание чешского президента Милоша Земана, рассказавшего о слежке за ним. Об этом она написала в своем Telegram-аккаунте.

Глава Чехии признался, что давно знает о прослушке внутренними спецслужбами и поэтому не носит с собой телефон. Он заявил, что это не единичный случай. Президент заявил, что контрразведка ведет пристальное наблюдение за одним из его соратников.

Захарова объяснила причины слежки за чешским президентом. По ее мнению, Земана преследуют из-за отказа поддерживать версию о российском участии во взрывах на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. «Он публично заявлял, что доказательств у чешской контрразведки присутствия неких "российских агентов" на складе боеприпасов во Врбетице не было», — подчеркнула дипломат.

«Теперь становится понятно, почему столько лет чешские спецслужбы не могли провести расследование той трагедии. Им некогда, у них много важных дел — надо следить за ненадежными», — заключила представитель МИД.

В начале августа глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, что первый шаг к улучшению отношений между Россией и Чехией должна сделать Москва и этот шаг — исключение Чехии из списка недружественных стран. По его мнению, политические отношения между двумя странами необходимо выстраивать заново.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. Москва отрицает обвинения. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позже стало известно, что Россия и Чехия будут уравнивать число сотрудников в посольствах.