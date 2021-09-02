В Россию задумали привезти поезда мигрантов для «Яндекса»

В Россию планируется ввозить мигрантов чартерными поездами, и заявки на строителей из-за рубежа уже подали десятки компаний, включая технологический гигант «Яндекс». О задумке в интервью телеканалу РБК сообщил замглавы Минстроя России Никита Стасишин. Кроме того, заявку подали инфраструктурная строительная компания «Велесстрой», несколько «крупных компаний жилищного строительства» и компании, которые строят «в том числе космодром Восточный».

О намерении обсудить ввоз мигрантов для работы на строительных площадках Стасишин сообщил на Восточном экономическом форуме, пишет ТАСС. Проект хотят реализовать совместно с Узбекистаном.

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«У нас будет поездка на следующей неделе на территорию Узбекистана, мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и все, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане, что нам даст возможность безопасно, транзитом через территорию Казахстана, ввезти централизованно трудовых мигрантов на поездах», — объяснил замминистра.

В июле вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что сейчас России не хватает до двух миллионов человек для работы на стройках. Дефицит он назвал катастрофическим, анонсировав упрощение процедуры завоза. Использование для ввоза работников поездов должно было сделать процесс дешевле, объяснял Стасишин.