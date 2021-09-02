Марсоход Perseverance получил первый образец планетарного грунта

Главный инженер Perseverance Адам Стелцнер: у нас есть первый образец грунта с Марса

Главный инженер марсохода Perseverance Адам Стелцнер (Adam Steltzner) объявил об успешном получении первого образца планетарного грунта. Соответствующее сообщение опубликовано в его Twitter-аккаунте.

«У нас есть образец! Никогда не был так рад увидеть дыру в камне», — написал он. К сообщению прикреплена фотография, сделанная марсоходом Perseverance. На ней виден крупный камень, в центре которого маленькое черное отверстие. Отмечается, что образец обладает «идеальной сердцевиной» и совсем скоро начнется его путешествие.

Первая попытка собрать грунт была предпринята 7 августа. Согласно данным космического аппарата, система отбора работала без сбоев, однако позднее выяснилось, что в пробирке не оказалось никаких горных пород.

Планетоход Perseverance сел на поверхность Марса в районе кратера Езеро 18 февраля. Это пятый американский марсоход, посетивший Красную планету. В апреле аппарат впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Это стало возможным благодаря экспериментальному инструменту Moxie. В ведомстве отметили, что такие устройства могут однажды обеспечить астронавтов пригодным для дыхания воздухом.