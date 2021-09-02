Усатый объявил об уходе с поста мэра Бельц и сделал подарок горожанам

Мэр Бельц Ренато Усатый заявил об отставке и сделал местным жителям подарок в виде скорой

Мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый объявил об уходе со своего поста. Об этом сообщает «Бельцкий независимый портал».

Усатый организовал встречу с горожанами, во время которой пообещал отчитаться о своей работе. Мэр рассказал, что намерен уйти в отставку 2 сентября и не собирается отказываться от этого решения. Он подчеркнул, что вместе с ним уйдут и муниципальные советники от «Нашей партии».

Градоначальник также отметил, что перед уходом хочет сделать горожанам подарок. В качестве него он решил передать местным жителям машину скорой помощи.

Об уходе с должности мэра Ренато Усатый объявил 12 июля. По его словам, причиной тому стали результаты выборов в парламент Молдавии. В частности, он оказался раздосадован тем, что на голосовании в Бельцах его блок занял третье место.

В июне 2020 года МВД России объявило Усатого в розыск. По данным следствия, политик причастен к деятельности международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России более 500 миллиардов рублей.