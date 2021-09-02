Мужчина погиб из-за крупного улова на рыбалке

На Хаджибейском лимане в Одесской области мужчина утонул из-за пойманной им крупной рыбы, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Главное управление ДСНС по региону.

Происшествие произошло утром 1 сентября. Очевидцы сообщили, что во время рыбалки мужчине попался на крючок крупный улов, с которым он не смог справится. Рыба потащила мужчину за собой, из-за чего тот потерял равновесие и утонул.

Водолазы обнаружили тело утопленника на расстоянии 15 метров от берега и глубине пяти метров и достали его из лимана. Личность погибшего устанавливается.

Ранее стало известно, что жительница американского города Саммервилл поймала самую большую пресноводную рыбу в мире — аллигаторовую щуку — и поставила мировой рекорд. В конце мая 47-летняя Дженнифер Шолл и ее муж Джейсон отправились в Техас на двухнедельную рыбалку. Женщина позволила щуке заглотить крючок, а затем принялась тянуть. Чтобы справиться с рыбой и подтащить ее к лодке, понадобилось 25 минут. Щука оказалась такой крупной, что не поместилась на борту. Пришлось набросить на нее веревку и везти к берегу на буксире.