Стриптизерша нашла «идеальный» способ рассказать родителям о своей профессии

TikTok-блогерша под ником @mildwestsami опубликовала видео, на котором ее сестра по имени Лекс (Lex) демонстрирует родителям презентацию в Power Point. Таким образом девушка решила рассказать родственникам, что зарабатывает на жизнь стриптизом. Ее способ в сети признали идеальным.

До начала презентации стриптизерша заявила, что хочет раскрыть секрет. Она добавила, что родителям не о чем волноваться, потому что тайна не затрагивает никого, кроме ее самой.

Девушка с помощью слайдов объяснила все тонкости профессии: почему она любит свою работу и какие могут возникнуть сложности в плане личной безопасности. В это время на экране родители могли разглядеть различные мемы и шутки.

В описании к видео говорится, что родственники неожиданно легко восприняли новость о карьере дочери. «Я удивлена, насколько я горжусь», — сказала мать героини истории. Отец задал дочери только один вопрос. Он поинтересовался, сколько девушка зарабатывает.

За сутки ролик набрал более 3,5 миллиона просмотров. Зрителей порадовало выступление Лекс и реакция ее родственников. Девушка под ником Jaq написала, что презентация была «очень точная и информативная», а пользовательница Валентина Роуз (Valentina Rose) назвала способ стриптизерши идеальным.