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Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2

Опубликованы фотографии Ту-160М2, сделанные на Казанском авиационном заводе
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Фото: Официальный сайт Президента Республики Татарстан

Первые снимки модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 появились на сайте президента Республики Татарстан. Процесс строительства первого образца модернизированного самолета запечатлели 27 августа на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова (КАЗ, филиал ПАО «Туполев»).

Новый самолет попал в объективы во время визита министра обороны России Сергея Шойгу и президента Татарстана Рустама Минниханова на КАЗ. На снимках можно увидеть фюзеляж самолета с корневой частью крыла.

Ту-160М2 является полностью новым самолетом — в отличие от прошлых Ту-160М, которые модернизировали из строевых машин. Модификация Т-160М2 среди прочего отличается модернизированной авионикой, комплексом РЭБ и системами управления вооружением.

Стратегический ракетоносец Ту-160 совершил первый полет в 1981 году. За время производства выпущено 27 серийных образцов Ту-160. В июле в России прошли летно-тактические учения дальней авиации в которых принимали участие экипажи Ту-160.

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