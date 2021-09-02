Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2

Первые снимки модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 появились на сайте президента Республики Татарстан. Процесс строительства первого образца модернизированного самолета запечатлели 27 августа на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова (КАЗ, филиал ПАО «Туполев»).

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Новый самолет попал в объективы во время визита министра обороны России Сергея Шойгу и президента Татарстана Рустама Минниханова на КАЗ. На снимках можно увидеть фюзеляж самолета с корневой частью крыла.

Ту-160М2 является полностью новым самолетом — в отличие от прошлых Ту-160М, которые модернизировали из строевых машин. Модификация Т-160М2 среди прочего отличается модернизированной авионикой, комплексом РЭБ и системами управления вооружением.

Стратегический ракетоносец Ту-160 совершил первый полет в 1981 году. За время производства выпущено 27 серийных образцов Ту-160. В июле в России прошли летно-тактические учения дальней авиации в которых принимали участие экипажи Ту-160.