Назван срок появления электромобилей от Apple

Digitimes: первые электромобили от Apple появятся в 2024 году

Американская корпорация Apple начнет производство собственных электромобилей в 2024 году, в настоящее время идут переговоры с поставщиками и производителями из Японии и Южной Кореи. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Digitimes.

Проблемой остается нехватка автокомпонентов, с которой на фоне пандемии коронавируса столкнулись крупнейшие предприятия отрасли. Стороны пытаются найти способы решить проблему, чтобы первые Apple Car появились уже через три года.

В феврале СМИ утверждали, что Apple практически договорилась с Hyundai Motor и Kia Motors, но сделка сорвалась. Причина срыва не раскрывается. Тогда источники указывали, что производство электромобилей начнется на заводе Kia в Джорджии.

В июне Reuters сообщал, что Apple ведет переговоры с китайскими компаниями Contemporary Amperex Technology (CATL) и BYD о поставках аккумуляторов для электромобилей.

Однако на тот момент было неясно, дойдут ли стороны до контакта. Американская корпорация настаивала, чтобы производство было организовано в США, но CATL указывала, что торговая война США и Китая делает такой проект малореальным.