Изменение климата заставило Европу надавить на банки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на кредитные учреждения, чтобы заставить их подготовиться к стресс-тестам в 2022 году. Будущая расширенная оценка покажет, насколько уязвима индустрия рискам, которые влечет за собой изменение климата для их активов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, ЕЦБ разослал конфиденциальные сообщения банкам, в которых потребовал предоставить информацию о состоянии портфелей до 2050 года.

В Европе политики ожидают, что банки станут ключевыми игроками в борьбе против климатического кризиса. Кредитные учреждения должны давать меньше средств тем, кто загрязняет окружающую среду. Компании в регионе, в отличие от предприятий в США, больше полагаются на финансирование банков, чем американские предприятия, которые ориентируются скорее на рынки капитала. Банки с «углеродоемкими» кредитными портфелями столкнутся с более высокими требованиями к капиталу, что может сказаться на их возможности выплачивать дивиденды.

Стресс-тест, который придется проходить банкам, будет оценивать их подверженность изменению климата и готовность ему противостоять. Результаты будут отображаться в виде баллов, которые повлияют на требования к капиталу банка. ЕЦБ четко обозначил, что начнет оценивать климат как любой другой риск, влияющий на требования к конкретному финансовому учреждению.

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Так как, по мнению ЕЦБ, едва ли хоть один банк в еврозоне полностью готов противостоять рискам климатического кризиса, регулятор ознакомится с предоставленными документами и направит кредиторам индивидуальные отзывы об их планах и рекомендации по устранению недостатков.

В июне исследователи из Института Руссо опубликовали отчет, в котором оценили портфели 11 ключевых банков Европейского союза. Объем активов в связанных с добычей ископаемого топлива секторах составили 523 миллиарда евро — или 95 процентов их общего базового капитала первого уровня. Такие показатели свидетельствуют о низкой устойчивости банков перед рисками климатических изменений, так как из-за «зеленой» политики такие активы могут обесцениться.

Исполняющий обязанности главы Управления контролера денежного обращения США Майкл Хсу также говорил, что американским регуляторам в конечном счете придется учитывать в требованиях к банковскому капиталу риски, связанные с изменением климата. Эксперты по рискам считают, что изменения климата могут оказать колоссальное влияние на финансовую систему. Активы на суммы в триллионы долларов могут быть уничтожены и из-за физических угроз, таких как повышение уровня моря, и из-за мер, направленных на борьбу с глобальным потеплением.