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Популярным в 1980-х джинсам предрекли возвращение в моду

Журналисты Instyle предрекли облегающим «джинсам-варенкам» возвращение в моду
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Фото: Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Журналисты предрекли выбеленным скинни-джинсам возвращение в моду. Информацию публикует журнал Instyle.

Речь идет об облегающих джинсах-варенках с эффектом неравномерного окрашивания тай-дай. Отмечается, что подобные брюки были особенно популярны в 1980-х годах. Часто в такой технике джинсы красили в домашних условиях: штаны из денима варили в воде с добавлением хлорки или белизны, чтобы краска сходила с них пятнами.

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Модные редакторы считают, что джинсы-варенки вновь станут трендом, поскольку в настоящий момент в них выходят в свет различные знаменитости. Например, папарацци запечатлели американскую актрису Дженнифер Гарнер во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса в брюках бренда Mother. Стоимость вещи на сайте интернет-магазина Nordstorm составляет 91 доллар.

Кроме того, отмечается, что большое количество штанов из денима с эффектом тай-дай уже появилось в ассортименте различных марок, таких как Mother, The Looker, Zara, H&M и других.

В августе директор онлайн-универмага Shopbop Кэролайн Магуайр перечислила самые стильные модели джинсов осени 2021 года. По словам эксперта, в новом сезоне следует отдавать предпочтение брюкам с прямыми или широкими штанинами. Помимо этого, спросом будут пользоваться модели с завышенной линией талии.

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