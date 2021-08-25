Модный директор универмага назвала самые трендовые джинсы осени 2021 года

Модный директор онлайн-универмага Shopbop Кэролайн Магуайр (Caroline Maguire) перечислила самые стильные модели джинсов осени 2021 года. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По словам эксперта, в новом сезоне следует отдавать предпочтение брюкам с прямыми или широкими штанинами. В таких джинсах, например, попала в объектив папарацци американская модель Крисси Тейген. Ее запечатлели в голубой паре джинсов свободного кроя бренда Dries Van Noten во время прогулки с мужем, певцом Джоном Леджендом. На ней также были надеты черный спортивный топ и клетчатый пиджак.

«Универсальный крой отлично сочетается с кроссовками, повседневными сандалиями или парой туфель на невысоком каблуке», — подчеркнула Магуайр.

Специалистка отметила, что осенью также вернутся в моду джинсы с завышенной талией. По ее мнению, лучше всего делать выбор в пользу моделей клеш и сочетать их с полосатыми футболками или укороченными свитерами для создания лаконичного образа.

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Помимо этого, с приближением холодов Магуайр посоветовала покупать джинсы темных оттенков без разрезов и потертостей, поскольку эти детали постепенно выходят из моды. В качестве удачного примера она привела образ российской супермодели Ирины Шейк. В июне знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в черном корсете с декольте, свободных джинсах с низкой посадкой и черных ботинках на массивной подошве.

Наконец, директор Shopbop порекомендовала обратить внимание на юбки и комбинезоны из денима. «Я большая поклонница классических джинсовых комбинезонов. Надеюсь, что этот тренд будет актуальным до весны следующего года», — заключила она.

В апреле возвращение в моду джинсов на бедрах среди молодежи испугало старшее поколение. По информации издания Independent, в TikTok появились многочисленные видео, на которых юные пользователи соцсети, так называемые зумеры (люди, родившиеся в период с 1997-го по 2012 год), демонстрируют обновки. Однако представители более старшего поколения выразили отвращение к джинсам на низкой посадке.