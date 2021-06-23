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Оголяющие тело наряды стали трендом у знаменитостей

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Фото: @fashionnova

Знаменитости начали массово фотографироваться в одежде из прозрачной ткани и запустили новый тренд. На их снимки в соцсетях обратили внимание в Daily Star.

Как сообщает издание, звезды полюбили сниматься в нарядах различных брендов, которые сшиты из прозрачного материала, частично оголяющего их тела. Так, например, в откровенных платьях попозировали британская модель Деми Роуз (Demi Rose), манекенщица Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow), блогерша Холли Хаган (Holly Hagan) и телеведущая Хайди Клум (Heidi Klum).

Предпринимательница Кайли Дженнер, в свою очередь, в качестве откровенного наряда выбрала облегающей комбинезон красного цвета с бархатными лампасами, надетый поверх черного нижнего белья. Ее образ дополнил кожаный тренч, туфли на каблуках бежевого цвета и сумка Louis Vuitton.

В то же время певицу Карди Би запечатлели в прозрачном топе, который обнажал ее грудь, и ярко-зеленый костюм, состоящий из мини-юбки и укороченного жакета. Во флешмобе также приняла участие бывшая участница телешоу Love Island Элли Браун (Ellie Brown): ее сфотографировали в голубом лонгсливе и джинсах с сумкой Chanel на плече.

В июне модель оголяющего грудь топа, которая была трендом в 2000-х, вновь обрела широкую популярность среди знаменитостей в 2021 году. Речь идет об укороченном топе, который оформлен широкими перекрестными бретелями. Так, например, в нем снялась манекенщицы Винни Харлоу, Пэрис (Paris) и Айша Поттер (Aisha Potter), а также блогерша Рейчел Элис (Rachel Alice).

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