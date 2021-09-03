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Путин объяснил свою позицию в споре с губернатором о соратнике Ивана Грозного

Президент Путин: возможно, Малюта Скуратов не убивал митрополита Филиппа, а проезжал мимо
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Юрий Кузнецов (слева) в роли Малюты Скуратова
Юрий Кузнецов (слева) в роли Малюты Скуратова
Кадр: фильм «Царь»

Модератор пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) Сергей Брилев попросил президента России Владимира Путина вернуться к обсуждавшейся на недавней встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей теме гибели митрополита Филиппа в Твери во времена Ивана Грозного и поинтересовался, «какие все-таки версии по поводу Малюты Скуратова». Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает ТАСС.

«Вторая версия простая — что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проехал мимо», — ответил Путин.

В ходе встречи с тверским губернатором, о которой сообщалось 30 августа, Путин поспорил с ним о биографии помощника царя Ивана Грозного Малюты Скуратова. В ходе беседы глава региона упомянул про церковь, «где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа». В ответ на это Путин заявил, что «это только одна из версий».

Согласно версии, которую привел Руденя, Малюта Скуратов убил смещенного митрополита Московского и всея Руси Филиппа, который в 1568 году попал в опалу Ивана Грозного за разоблачение его злодеяний. Убийство произошло после того, как в 1569 году Иван Грозный, проезжая через Тверь, просил у Филиппа благословения, а тот ему отказал. Тогда Малюта Скуратов задушил священнослужителя подушкой. Сторонники канонизации царя пытаются доказать необоснованность данной теории.

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